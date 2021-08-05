ВАШИНГТОН, 5 авг — ПРАЙМ. "Русские хакеры" выложили в открытый доступ более 1 миллиона номеров кредитных карт, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные фирмы по кибербезопасности Q6. СМИ: Apple будет досматривать все IPhone на предмет запрещенного контента

По ее данным, группа All World Cards происходит из России и предлагает номера карт другим киберпреступникам для мошеннических транзакций.

Телеканал не приводит подтверждений того, что эта группировка была связана с Россией.

Власти США обвинили хакеров, предположительно связанных с Россией, в ряде крупных взломов в последнее время.

При этом Белый дом заявлял, что эти хакеры вряд ли связаны с властями РФ. На саммите в Женеве президенты РФ и США условились о проведении диалога по кибербезопасности, встречи на уровне экспертов уже начались.