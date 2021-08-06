МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. 6 августа 1991 года Тим Бернерс-Ли опубликовал первый сайт в интернете. Об этом сообщает RFI.

Он был написан на HTML и размещался на сервере, созданном на базе компьютера NeXT в ЦЕРНе. Эту компанию Стив Джобс основал после увольнения из Apple, затем Apple её выкупила. Apple может начать проверку фотографий на вашем iPhone

Первый сайт в мире и первый сервер находится по адресу info.cern.ch. Он также был первым каталогом сайтов, которым люди пользовались до появления поисковых систем.

Первая страница размещается по адресу info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html. Здесь пользователи интернета могли узнать технические детали для создания собственного сервера.

На сегодняшний день в интернете существует примерно 1,8 миллиардов сайтов.