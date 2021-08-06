2021-08-06T11:40:06+03:00
2021-08-06T11:40:06+03:00
2021-08-06T11:40:06+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210806/834390144.html
Первому веб-сайту интернета сегодня исполнилось тридцать лет
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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6 августа 1991 года Тим Бернерс-Ли опубликовал первый сайт в интернете. Об этом сообщает RFI. Он был написан на HTML и размещался на сервере, созданном на базе компьютера NeXT в... ПРАЙМ, 06.08.2021
сайт, интернет, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. 6 августа 1991 года Тим Бернерс-Ли опубликовал первый сайт в интернете. Об этом сообщает RFI.
Он был написан на HTML и размещался на сервере, созданном на базе компьютера NeXT в ЦЕРНе. Эту компанию Стив Джобс основал после увольнения из Apple, затем Apple её выкупила.
Первый сайт в мире и первый сервер находится по адресу info.cern.ch. Он также был первым каталогом сайтов, которым люди пользовались до появления поисковых систем.
Первая страница размещается по адресу info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html. Здесь пользователи интернета могли узнать технические детали для создания собственного сервера.
На сегодняшний день в интернете существует примерно 1,8 миллиардов сайтов.