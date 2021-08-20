МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb перенесен на резервную дату, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". Источник рассказал о запуске британских спутников с космодрома Восточный

"Пуск перенесен на резервную дату", — сказали в госкорпорации.

Стандартно резервной датой в отечественной космонавтике считаются следующие сутки.

Как отметил диктор во время трансляции, которую вел "Роскосмос", причиной стала отмена пуска автоматикой — сработали системы выключения двигателей ракеты.

"Внимание на стартовом комплексе: команда АВД (автоматическое выключение двигателя — ред.)", — сказал диктор.

Как уточнил источник в ракетно-космической отрасли, старт перенесен из-за сбоя в наземном оборудовании, замечаний к ракете нет.

"За 40 секунд до пуска автоматика дала отбой из-за выявленного замечания к работе наземного стартового комплекса. Замечаний к ракете-носителю нет. Переход на сутки на резервную дату", — сказал собеседник агентства.

Новая попытка запуска будет предпринята в ночь на субботу.

"По предварительным данным, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 34 космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 35 запланирован на 21 августа 2021 года в 01.18 по московскому времени", — говорится в сообщении "Роскосмоса".

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