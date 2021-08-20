МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Tesla выпустила отчет, в котором сравнила стоимость владения электрокаром и автомобилем на бензиновом двигателе. Этот документ доступен на сайте компании. Илон Маск назвал самую сильную криптовалюту в мире

В раскрытом докладе о влиянии автомобилей Tesla на окружающую среду и экономику специалисты сравнили стоимость владения электрокаром и легковым автомобилем Toyota Camry и BMW 3. Как оказалось, на средней дистанции — после 60 тысяч миль или около ста тысяч километров — Toyota Camry выгоднее других авто. Здесь стоимость владения японским автомобилем на милю, или 1,6 километра, составляет 50 центов, или 37 рублей, Tesla Model 3 Standard Range Plus — 55 центов, или около 40 рублей.

Помимо этого, в отчете говорится, что стоимость, налог и прочие расходы на автомобиль Tesla при его покупке немного выше, однако это компенсируется низкими затратами на топливо (в случае электрокара — электричество). Стоимость владения же BMW 3 на милю приближается к одному доллару.

Специалисты подчеркнули, что через пять лет или при превышении показателя в 60 тысяч миль машина на электрической тяге становится выгоднее в обслуживании, чем традиционный автомобиль. Сперва стоимости владения Tesla Model 3 и Toyota Camry сравняются, а затем электрокар начинает обходиться дешевле.

"Эксплуатационные расходы на весь срок службы электромобилей ниже, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, из-за более низких затрат на техническое обслуживание и дешевой электроэнергии, а остаточная стоимость подержанных автомобилей Tesla остается исключительно высокой", — подвели итог специалисты.