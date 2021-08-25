МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Samsung заявила о технической возможности удаленной блокировки любого телевизора бренда. Об этом сообщило издание Bleeping Computer.

По словам представителя компании, за удаленное взаимодействие с аппаратом отвечает специальная технология TV Block. "TV Block — это удаленное решение для обеспечения безопасности, которое определяет, были ли телевизоры ненадлежащим образом активированы", — уточняется в сообщении корпорации. Samsung представила серию смартфонов с гибким экраном

Принцип работы технологии, действующей по всему миру, состоит в следующем: при каждом подключении телевизора к интернету устройство пытается соединиться с серверами Samsung. Далее специальный алгоритм сверяет уникальный номер оборудования с идентификаторами гаджетов из списка украденной или проданной ненадлежащим образом продукции. При совпадении номеров происходит удаленная автоматическая блокировка всех функций телевизора.

Предустановка программного обеспечения TV Block предусмотрена на все телевизоры корейского бренда. При легальной покупке аппарата у дилера последний связывается с Samsung и подтверждает факт приобретения конкретной модели.

Инженеры объяснили, что данная функция позволит снизить количество случаев кражи телевизоров. "Опция гарантирует, что телевизором может пользоваться только законный владелец, который может доказать факт приобретения девайса", — подчеркивается в сообщении Samsung. Уточняется, что технология TV Block была успешно протестирована после массовых беспорядков в ЮАР в июле, в ходе которых были разграблены несколько магазинов бренда.