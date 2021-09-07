МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Мировые техногиганты, в том числе Apple, Google, Amazon, Tesla и Baidu, приняли решение самостоятельно проектировать микрочипы. Это, пишет CNBC, необходимо, чтобы избежать их нехватки на производствах.

Помимо этого, собственные разработки корпораций позволят им адаптировать микросхемы под свои нужды. Это поможет повысить конкурентные преимущества продукта.

Научный директор аналитической компании Forrester Гленн О'Доннелл в беседе с изданием рассказал, что мировая пандемия, оказавшая серьезное влияние на цепочки поставок, подтолкнула крупнейшие корпорации ускорить создание собственных чипов.

Специалист отметил, что зависимость от сторонних разработчиков тормозила техническое развитие компаний.

При этом бывший член совета директоров компании Dialog Semiconductor Расс Шоу пояснил, что микросхемы, которые будут создаваться под индивидуальные потребности, могут работать лучше и стоить дешевле.

"Эти специально разработанные чипы могут помочь снизить потребление энергии устройствами и продуктами конкретной технологической компании, независимо от того, смартфон это или облачный сервис", — рассказал Шоу.

"Все чаще эти компании хотят, чтобы кастомизированные чипы соответствовали конкретным требованиям приложений", — добавил специалист в области производства полупроводников в Accenture Сайед Алам и пояснил, что корпорации отказываются использовать те же микросхемы, что и конкуренты.

Издание добавляет: не проходит и месяца, чтобы какая-либо крупная структура не объявила о намерении самостоятельно производить микрочипы.