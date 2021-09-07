БРЮССЕЛЬ, 7 сен — ПРАЙМ, Мария Князева. Евросоюз стремится производить у себя минимум 20% передовой микроэлектроники к 2030 году от общего объёма глобального производства, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на конференции в Таллине, которая транслировалась службами ЕС.

"Мы должны меньше зависеть от третьих стран в вопросе ключевых технологий. К 2030 году мы хотим, чтобы минимум 20% передовой микроэлектроники в мире производилось в Европе", — сказал он.

По его словам, сейчас на ЕС приходится менее 10% глобального производства.

Цифровизация экономики — один из основных приоритетов работы нынешнего состава Еврокомиссии. Разработанный ею и позже согласованный странами союза антикризисный фонд "ЕС следующего поколения" планирует направить порядка 20% из 800 миллиардов евро на проекты по цифровизации различных сфер жизни Евросоюза в ближайшие несколько лет.