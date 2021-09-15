МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Все 34 британских космических аппарата системы связи OneWeb были успешно выведены на целевую орбиту после запуска с космодрома Байконур с помощью российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

"Есть отделение всех 34 космических аппаратов", — отметили в госкорпорации.

Ракета стартовала с космодрома Байконур в 21.07 мск. В 21.16 ракета вывела связку разгонного блока "Фрегат" со спутниками на суборбитальную траекторию полета. Развоз спутников по орбите разгонным блоком "Фрегат" занял 3 часа 45 минут. Однако отделение последней группы спутников было вне зоны российских средств наблюдения, поэтому подтверждение о его успешности пришло с задержкой.

Данный старт стал 15-м пуском российских космических ракет в 2021 году. Всего, как ранее заявлял гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в этом году намечается 29 российских космических пусков.

Кроме того, это был 66-й безаварийный пуск российских космических ракет за три года. А для разгонного блока "Фрегат" это был 100-й полет.

ПЛАНЫ ONEWEB

Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (оператор "Роскосмоса" по коммерческим пускам ракет "Союз" с российских космодромов) сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых, учитывая состоявшийся, выполнены уже шесть. Как уточняли агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного намечается на 14 октября, также ожидаются один старт с Байконура 23 декабря и один с Куру 29 декабря.

Контракт между компаниями Arianespace (оператор пусков) и OneWeb (заказчик) на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Учитывая текущий пуск выполнены уже десять: четыре с Байконура, пять с Восточного и один с Куру. После текущего пуска группировка OneWeb на орбите доведена до 322 аппаратов.

OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот для работы OneWeb в России выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности. В мае 2021 года коммерческий директор компании в России Михаил Кайгородов в видео в YouTube-канале "Роскосмоса" сообщил, что компания планирует разместить в РФ три наземных станции для работы системы, а услуги связи смогут быть технически доступны с территории России в конце 2021 года.