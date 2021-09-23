МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Сервис видеохостинга YouTube проводит тестирование функции загрузки видео в браузере на персональном компьютере, сообщил портал The Verge. Эксперт рассказал, как защитить iPhone от кражи информации в нем

"Youtube тестирует официальный способ загружать видео в браузер вашего компьютера", — пишет портал.

Тестирование проходит до 19 октября среди пользователей YouTube Premium и доступно на поддерживаемых браузерах — последних версиях Chrome, Edge или Opera, уточняет портал. При просмотре видео будет доступна функция загрузки, а видео будет отображаться в разделе "Загрузки".

Youtube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.