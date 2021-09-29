МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Россия в 2022 году планирует запустить к Международной космической станции два пилотируемых корабля "Союз" и три грузовых "Прогресса", следует из программы полета станции, которая имеется в распоряжении РИА Новости. Стало известно, сколько стоит полет в космос на "Союзе" для туриста

На 18 марта 2022 года запланирован старт корабля "Союз МС-21" с российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым, а на 21 сентября — "Союза МС-22" с Сергеем Прокопьевым, Анной Кикиной и Дмитрием Петелиным.

Также ожидаются старты кораблей "Прогресс МС-19" (15 февраля), "Прогресс МС-20" (3 июня) и "Прогресс МС-21" (26 октября).

В текущем году Россия выполнила четыре запуска к МКС — трех кораблей (двух "Прогрессов" и одного "Союза") и модуля "Наука".

До конца 2021 года года планируется еще столько же стартов: 5 октября — "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд, 28 октября — "Прогресс МС-18", 24 ноября — "Прогресс М-УМ" с модулем "Причал", 8 декабря — "Союз МС-20" с космонавтом Александром Мисуркиным и японскими космическими туристами Юсакой Маэдзавой и Ёдзо Хирано.

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