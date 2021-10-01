МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Россия стала лидером среди стран по количеству блокировок вредоносных ресурсов в период с мая по август, на нее пришлось 11,4% заблокированных сайтов, сообщается в отчете международного разработчика антивирусных решений ESET. В "Доктор Веб" рассказали, что означают обвинения россиян в кибератаках

"Больше всего блокировок приходится на Россию — 11,4% от общего числа. В пятерку лидеров по этому показателю также вошли Япония, Перу, Польша и Франция. Пик обнаружений пришелся на вторую половину июня 2021 года, когда телеметрия ESET фиксировала появление 5,5 миллиона новых вредоносных сайтов ежедневно", — говорится в отчете.

А среди стран-источников киберугроз, которые эксперты компании определили по местоположению IP-адресов (GeoIP) заблокированных доменов, на первом месте США (35%), далее следуют Германия, Канада, Нидерланды и Россия.

ESET при этом обращает внимание, что при атаках с использованием омоглифов (символов, похожих по написанию, но различных по значению) мошенники сконцентрировались на криптовалюте, соцсетях и финансовых услугах, а самыми распространенными стали домены, выдающие себя за службу blockchain.com (связанную с технологией блокчейна).

Кроме того, за указанный период впервые были обнаружены домены, выдающие себя за криптовалютную платформу Coinbase, также эксперты зафиксировали использование омоглифов, маскирующихся под Airbnb, AliExpress и Википедию. А более трети мошеннических URL-адресов имитировали финансовые организации, на втором месте — сайты, выдающие себя за соцсети и мессенджеры: Facebook, WhatsApp и Instagram.

"Новый отчет демонстрирует уход мошенников от массового использования темы пандемии COVID-19 ​ — впервые за последние полтора года. Тем не менее, в отдельно взятых странах, например, в США, зафиксирован всплеск афер с использованием фальшивых государственных "формуляров здоровья", когда пользователей просили внести свои личные данные в онлайн-анкеты", — сообщил исследователь ESET Арье Горецки, слова которого приводятся в сообщении.