Сайты крупнейших мировых корпораций продолжают сталкиваться со сбоями в интернете
ВАШИНГТОН, 5 окт — ПРАЙМ. Пользователи жалуются на сбои в работе одного из крупнейших в США кредитных учреждений Bank of America, информирует сервис Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
"Отчеты пользователей указывают на проблемы у Bank of America", — говорится в сообщении сервиса.
Как следует из опубликованных данных, количество обращений резко выросло в последний час.
Позже в банке уточнили, что не сталкивались в понедельник с интернет-сбоями, которые бы препятствовали его работе.
"Мы в режиме business as usual (обычного ведения дел) и были в нем весь день", — говорится в сообщении кредитной организации.
В банке добавили, что некоторые сложности у них были в пятницу, но все они успешно преодолены.
TELEGRAM
Пользователи мессенджера Telegram в некоторых регионах на фоне масштабного сбоя в Facebook могут испытывать проблемы с загрузкой чатов и получением уведомлений, компания приносит извинения за неудобства.
"Пользователи в некоторых регионах могут испытывать проблемы с загрузкой контактов/чатов или с получением уведомлений. Хотя наша распределенная инфраструктура позволяет приложению по-прежнему работать стабильно во всем мире, я приношу извинения за любые неудобства, которые вы можете сейчас испытывать", — говорится в сообщении мессенджера в Twitter.
TINDER
Пользователи Tinder жалуются на сбои в работе сервиса.
"Отчеты пользователей указывают на проблемы у Tinder", — говорится в сообщении Downdetector.
Количество жалоб резко возросло в последнее время, час назад приложение находилось в желтой зоне мониторинг-сервиса, но сейчас оказалось в красной.
NETFLIX И ZOOM
Пользователи жалуются на сбои в работе Netflix и Zoom.
Как сообщает сервис Downdetector, "обращения пользователей указывают на проблемы" у Zoom и Netflix.
Для обоих компаний количество обращений о проблемах с работой резко возросло в последние часы.
YOUTUBE
Пользователи Youtube жалуются на сбои в работе сервиса.
"Отчеты пользователей указывают на проблемы у Youtube", — говорится в сообщении Downdetector.
Количество жалоб резко возросло в последнее время, сейчас YouTube находится в красной зоне мониторинг-сервиса.
Служба поддержки Twitter заявила, что сбой в работе соцсети связан с тем, что число пользователей было больше обычного.
"Иногда Twitter используют больше людей, чем обычно… Сегодня дела пошли не совсем так, как планировалось", — написала служба поддержки в Twitter.
Отмечается, что были устранены проблемы с видимостью ответов и личных сообщений.
VIBER
Пользователи Viber жалуются на возможные сбои в работе сервиса.
"Отчеты пользователей указывают на возможные проблемы у Viber", — говорится в сообщении Downdetector.
Количество жалоб резко возросло в последнее время, сейчас Viber находится в оранжевой зоне мониторинг-сервиса.
АВИАКОМПАНИИ
Пользователи сообщают о сбоях в работе сайта и приложения одного из крупнейших лоукостеров США — авиакомпании Southwest Airlines, сообщает Downdetector.
Отмечается, что пользователи жалуются на проблемы со входом на веб-сайт, авторизацией и работой приложения.
SouthWest Airlines знают о проблемах с сайтом и приложением и пытаются восстановить их работу. В авиакомпании отмечают, что проблемы не связаны со сбоем в Facebook.
"Мы упорно работаем над решением проблем и надеемся, что он вскоре снова начнет работать", — говорится в сообщении компании в Tiwtter.
Как говорится в сообщении авиакомпании, пока неизвестно, когда будет восстановлена работа.
Ранее сообщалось о сбоях на сайте одной из крупнейших авиакомпаний США American Airlines. Позднее его работа была восстановлена.
VIBER
Пользователи Viber жалуются на возможные сбои в работе сервиса.
"Отчеты пользователей указывают на возможные проблемы у Viber", — говорится в сообщении Downdetector.
Количество жалоб резко возросло в последнее время, сейчас Viber находится в оранжевой зоне мониторинг-сервиса.
МОБИЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ
Клиенты крупнейших мобильных операторов США AT&T, Verizone и T-Mobile жалуются на проблемы в работе сервисов.
"Отчеты пользователей указывают на проблемы у AT&T", — говорится в сообщении Downdetector. Аналогичные указания есть на страницах Verizone и T-Mobile.
Количество жалоб резко возросло в последнее время, сейчас три оператора находятся в красной зоне мониторинг-сервиса.
СБОИ В СЕТИ
Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.
Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах. Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.
Так, сервис Downdetector сообщил, что сбой в работе Facebook — крупнейший за годы его работы.
"Сбой в работе Facebook… стал крупнейшим сбоем, который мы в Downdetector когда-либо видели, более 10,6 миллиона сообщений о проблемах со всего мира", — говорится в Twitter сервиса.
Хотя полный масштаб отключений и их причина пока неизвестны, "это уже стало самым продолжительным отключением для технологического гиганта с 2008 года, когда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток", сообщил телеканал CNBC.
В 2019 году аналогичная проблема продолжалась лишь около часа.
Читайте также:
Forbes подсчитал, сколько Марк Цукерберг потерял на фоне сбоев Facebook
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20211005/834875495.html