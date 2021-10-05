ВАШИНГТОН, 5 окт — ПРАЙМ. Пользователи жалуются на сбои в работе одного из крупнейших в США кредитных учреждений Bank of America, информирует сервис Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Эксперт назвал возможную причину сбоя в работе соцсетей

"Отчеты пользователей указывают на проблемы у Bank of America", — говорится в сообщении сервиса.

Как следует из опубликованных данных, количество обращений резко выросло в последний час.

Позже в банке уточнили, что не сталкивались в понедельник с интернет-сбоями, которые бы препятствовали его работе.

"Мы в режиме business as usual (обычного ведения дел) и были в нем весь день", — говорится в сообщении кредитной организации.

В банке добавили, что некоторые сложности у них были в пятницу, но все они успешно преодолены.

TELEGRAM

Пользователи мессенджера Telegram в некоторых регионах на фоне масштабного сбоя в Facebook могут испытывать проблемы с загрузкой чатов и получением уведомлений, компания приносит извинения за неудобства. Фондовый рынок США просел на проблемах Facebook

"Пользователи в некоторых регионах могут испытывать проблемы с загрузкой контактов/чатов или с получением уведомлений. Хотя наша распределенная инфраструктура позволяет приложению по-прежнему работать стабильно во всем мире, я приношу извинения за любые неудобства, которые вы можете сейчас испытывать", — говорится в сообщении мессенджера в Twitter.

TINDER

Пользователи Tinder жалуются на сбои в работе сервиса. Мошенники начали использовать обвал Facebook для обмана пользователей

"Отчеты пользователей указывают на проблемы у Tinder", — говорится в сообщении Downdetector.

Количество жалоб резко возросло в последнее время, час назад приложение находилось в желтой зоне мониторинг-сервиса, но сейчас оказалось в красной.

NETFLIX И ZOOM

Пользователи жалуются на сбои в работе Netflix и Zoom. NASDAQ значительно снизился на сбоях в работе ведущих соцсетей

Как сообщает сервис Downdetector, "обращения пользователей указывают на проблемы" у Zoom и Netflix.

Для обоих компаний количество обращений о проблемах с работой резко возросло в последние часы.

YOUTUBE

Пользователи Youtube жалуются на сбои в работе сервиса.

"Отчеты пользователей указывают на проблемы у Youtube", — говорится в сообщении Downdetector.

Количество жалоб резко возросло в последнее время, сейчас YouTube находится в красной зоне мониторинг-сервиса.

TWITTER

Служба поддержки Twitter заявила, что сбой в работе соцсети связан с тем, что число пользователей было больше обычного. Сноуден высказался о масштабном сбое в работе соцсетей

"Иногда Twitter используют больше людей, чем обычно… Сегодня дела пошли не совсем так, как планировалось", — написала служба поддержки в Twitter.

Отмечается, что были устранены проблемы с видимостью ответов и личных сообщений.

VIBER

Пользователи Viber жалуются на возможные сбои в работе сервиса.

"Отчеты пользователей указывают на возможные проблемы у Viber", — говорится в сообщении Downdetector.

Количество жалоб резко возросло в последнее время, сейчас Viber находится в оранжевой зоне мониторинг-сервиса.

АВИАКОМПАНИИ

Пользователи сообщают о сбоях в работе сайта и приложения одного из крупнейших лоукостеров США — авиакомпании Southwest Airlines, сообщает Downdetector.

Отмечается, что пользователи жалуются на проблемы со входом на веб-сайт, авторизацией и работой приложения.

SouthWest Airlines знают о проблемах с сайтом и приложением и пытаются восстановить их работу. В авиакомпании отмечают, что проблемы не связаны со сбоем в Facebook.

"Мы упорно работаем над решением проблем и надеемся, что он вскоре снова начнет работать", — говорится в сообщении компании в Tiwtter.

Как говорится в сообщении авиакомпании, пока неизвестно, когда будет восстановлена работа.

Ранее сообщалось о сбоях на сайте одной из крупнейших авиакомпаний США American Airlines. Позднее его работа была восстановлена.

VIBER

Пользователи Viber жалуются на возможные сбои в работе сервиса.

"Отчеты пользователей указывают на возможные проблемы у Viber", — говорится в сообщении Downdetector.

Количество жалоб резко возросло в последнее время, сейчас Viber находится в оранжевой зоне мониторинг-сервиса.

МОБИЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

Клиенты крупнейших мобильных операторов США AT&T, Verizone и T-Mobile жалуются на проблемы в работе сервисов.

"Отчеты пользователей указывают на проблемы у AT&T", — говорится в сообщении Downdetector. Аналогичные указания есть на страницах Verizone и T-Mobile.

Количество жалоб резко возросло в последнее время, сейчас три оператора находятся в красной зоне мониторинг-сервиса.

СБОИ В СЕТИ

Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok. СМИ сообщили об утечке данных 1,5 миллиарда пользователей Facebook

Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах. Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.

Так, сервис Downdetector сообщил, что сбой в работе Facebook — крупнейший за годы его работы.

"Сбой в работе Facebook… стал крупнейшим сбоем, который мы в Downdetector когда-либо видели, более 10,6 миллиона сообщений о проблемах со всего мира", — говорится в Twitter сервиса.

Хотя полный масштаб отключений и их причина пока неизвестны, "это уже стало самым продолжительным отключением для технологического гиганта с 2008 года, когда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток", сообщил телеканал CNBC.

В 2019 году аналогичная проблема продолжалась лишь около часа.

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