МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Участники состоявшегося в среду совместного заседания президиума Ученого совета и представителей Попечительского совета Горного университета выразили неудовлетворённость итогами конкурсного отбора на распределение части грантов по направлению "Исследовательское лидерство" в рамках программы "Приоритет-2030". Результаты конкурса были обнародованы на сайте Минобрнауки. Глава ВОЗ высоко оценил вложения России в науку

Как пишет издание "Форпост Северо-Запад", представители нефтегазовых, металлургических, химических и нефтехимических компаний указали, что вуз получит до конца 2022 года исследовательских грантов на 142 млн рублей. Это составляет немногим более 1% от общей суммы 12,2 млрд рублей для 18 победителей. По мнению участников заседания, это означает, что компаниям минерально-сырьевого сектора, формирующим более 60% доходов бюджета, фактически не дали возможности вести исследовательскую работу, важную для развития экономики.

Они также высказали мнение, что большинство отобранных для финансирования в конкурсе стратегий выбрали за амбициозные цели, а не по реальным исследовательским возможностям вузов. Участники заседания напомнили, что президент Владимир Путин неоднократно положительно оценивал материальную базу и кадровый потенциал Горного университета и выразили недоумение тем, что по итогам конкурса вуз не получил достойных грантов.

По мнению экономиста Василия Колташова, странно, что Горный университет попал в 3-ю группу победителей. "Недовольство недостаточным выделением средств справедливо: на общем фоне вуз выделяется хорошей исследовательской базой, а главное тем, что сумел сохранить свой профиль, не переквалифицировавшись на подготовку экономистов и менеджеров, как многие другие. Он успешно развивает свой потенциал, а его предложения на гранты фундаментальны и экономически обоснованные", — сказал он "Прайм".

В настоящее время добыча и переработка сырья остается и еще долго будет оставаться ведущей для России отраслью, и предложенные вузом разработки в части сокращения издержек и уменьшения экологического урона весьма актуальны. Кроме того, технические и технологические вузы вынуждены тратить на исследования больше, чем гуманитарные, хотя бы в силу необходимости оснащения лабораторий и покупки материалов, заключил экономист.