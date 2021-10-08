МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Обновление Android вызвало проблемы со смартфонами серии Xiaomi Mi 11. Об этом написало издание GizChina.

Авторы издания ссылаются на сообщения в соцсетях и сообществе Xiaomiui в Telegram, где пользователей призывают отказаться от апдейта. По словам владельцев устройств, "новая операционная система может сломать некоторые смартфоны, нарушив их работу". Пользователи рассказывают, что ОС Android 12 может "превратить в кирпич" телефоны Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11i. Россиянам рассказали о самых сложных для возврата кредитах

Ряд владельцев смартфонов Xiaomi Mi 11, Mi 11i и Mi 11 Ultra рассказали о том, что после установки обновления появился черный экран. Девайс не реагировал на касания дисплея и кнопку включения устройства. В этом случае гаджеты приходилось отдавать на обслуживание специалистам сервисных центров Xiaomi.

"В данный момент новая прошивка находится в стадии бета-тестирования. Поэтому пользователи всегда должны помнить, что любые действия с ранними сборками Android они предпринимают на свой страх и риск", — резюмировали авторы GizChina.