МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Японская фирма Sony и тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) планируют построить в Японии завод по производству полупроводников, стоимость проекта оценивается в 7 миллиардов долларов, пишет издание Nikkei Asia со ссылкой на источники. Страны Quad выявят уязвимости в системе поставок полупроводников

"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co… и Sony Group обдумывают возможность совместного строительства завода по производству полупроводников на западе Японии на фоне глобального дефицита полупроводников", — сообщила газета.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 800 миллиардов иен, или около 7 миллиардов долларов, причем до половины суммы может быть предоставлено в виде субсидий правительством Японии.

Фабрика будет располагаться в префектуре Кумамото, а Sony может получить миноритарную долю в новой компании, которая будет управлять заводом, пишет издание.

Завод может быть введен в эксплуатацию к 2024 году, также сообщили источники.

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году.