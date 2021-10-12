МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Таргетированные атаки среди всех киберинцидентов наносили наибольший ущерб российскому бизнесу в 2021 году, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского". Росфинмониторинг предупредил о мошеннических рассылках от имени ведомства

Исследование проводилось в мае-июне 2021 года, в нем приняли участие 4 303 специалиста из компаний с более чем 50 сотрудниками из 31 страны, в том числе из России.

"В 2021 году компании в России теряли больше всего денег в результате целевых атак (когда злоумышленники целенаправленно атакуют конкретную компанию: проводят разведку и подбирают инструменты для нападения исходя из характеристик жертвы). Один такой инцидент наносил крупному бизнесу ущерб в среднем в 695 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.

Кроме того, при подобных атаках компании из МСБ-сектора теряли почти 32 тысячи долларов. В 2021 году с целевыми атаками в России столкнулись 35% организаций. Среди прочих киберинцидентов, наносящих серьезный финансовый ущерб, "Лаборатория Касперского" называет неправомерное использование сотрудниками IT-ресурсов, несоблюдение внутренних политик информационной безопасности и DDoS-атаки.

"Целевые атаки представляют серьезную опасность для бизнеса. Чтобы свести к минимуму риск таких инцидентов, мы рекомендуем компаниям использовать решения для обеспечения безопасности конечных устройств в сочетании с инструментами для обнаружения угроз, обходящих традиционные средства защиты", — приводятся в сообщении слова управляющего директора "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Михаила Прибочего.