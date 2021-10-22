БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 окт – ПРАЙМ. Заместитель гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), который выступает оператором гражданских космодромов России Марат Арустамов заключен под стражу до 20 декабря по решению Благовещенского городского суда, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Александр Воронин. "Роскосмос" сменит генподрядчика строительства Восточного

"Арустамов заключен под стражу на два месяца, до 20 декабря, его подозревают в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ" — сказал собеседник агентства.

Двадцатого октября источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Арустамова задержали по итогам внутренней проверки, проведенной "Роскосмосом".

Газета "Коммерсант" сообщала, что следственный отдел УФСБ по Амурской области возбудил уголовное дело против Арустамова. Его задержали в Москве и самолетом отправили в Благовещенск. Он подозревается в получении взяток за финансирование работ, проводимых строительной компанией "Респект-СМ". Гендиректор компании Алик Алексанян находится под стражей по обвинению в афере. Он дал показания на Арустамова, пишет издание.