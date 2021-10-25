МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Госкорпорация "Роскосмос" впервые представит за рубежом ядерный буксир "Зевс", предназначенный для исследования дальнего космоса. Макет космического аппарата представлен на 72-м Международном астронавтическом конгрессе, который открывается в Дубае, говорится на сайте госкорпорации. "Роскосмос" сменит генподрядчика строительства Восточного

Отмечается, что значительная часть экспозиции посвящена пилотируемой космонавтике. Так, впервые за рубежом будут представлены макеты многоцелевого лабораторного модуля "Наука", орбитального комплекса "Зевс" и транспортно-энергетического модуля.

Ранее макет "Зевса" экспонировался на Международном авиакосмическом салоне 2021 и форуме "Армия-2021", а макет транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки (основа "Зевса") впервые можно было увидеть на Международном авиакосмическом салоне в 2019 году и форумах "Армия" 2019 и 2020 годов.

Работы над созданием элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведутся в России с 2010 года. В начале 2020 года первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Юрий Урличич сообщил на "Королевских чтениях", что первый полет ядерного буксира на орбиту намечен на 2030 год для летных испытаний.

Далее планируется организовать его серийное производство и коммерческое использование. Ядерный буксир, предназначенный для полетов к Луне и планетам Солнечной системы, получил название "Зевс", а научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по его созданию называются "Нуклон".

Также на сайте "Роскосмоса" сообщается, что в рамках конгресса глава госкорпорации Дмитрий Рогозин планирует принять участие в пленарной сессии глав космических агентств, а вместе с тем проведет двусторонние переговоры с руководством ведущих зарубежных космических агентств и организаций.