МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Программу летных испытаний нового российского космического корабля "Орел" могут изменить, поскольку у России еще нет сверхтяжелой ракеты для его запусков в дальний космос, заявил в интервью РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Роскосмос" впервые представит за рубежом космический ядерный буксир

Рогозин подчеркнул, что с "Роскосмоса" не снимается задача обеспечить в декабре 2023 года с космодрома Восточный первый запуск корабля в беспилотном режиме. "Другое дело, что испытания корабля могут быть растянуты в соответствии с более рациональным графиком с учетом того, что штатная ракета для корабля "Орел" — ракета сверхтяжелого класса, а не "Ангара", — отметил он.

При этом глава госкорпорации выразил уверенность, что в 2023 году запуск будет обеспечен. А в дальнейшем, по его словам, будет принято решение о проведении летных испытаний.

"Потому что это корабль лунный, его предназначение — полеты в дальний космос, значит, для летных испытаний потребуется сверхтяжелая ракета", — добавил он.

Рогозин пояснил, что сохраняются планы использования "Ангары" для запусков кораблей "Орел" к МКС, а в перспективе — к Российской орбитальной служебной станции.

Разработка нового российского космического корабля "Орел", который раньше носил название "Федерация", для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году — пилотируемый полет корабля.