МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Минцифры планирует создать "суперприложение" для госслужащих, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на ведомство. СМИ назвали самое популярное приложение среди соцсетей в 2020 году

"Минцифры планирует создать суперприложение для чиновников: уже объявлен тендер почти на 500 миллионов рублей на разработку новых автоматизированных рабочих мест", — сообщает издание.

Отмечается, что в состав "суперприложения" войдут мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почта, облачное хранилище и другие инструменты, необходимые в работе госслужащих.

"Запустить первый рабочий прототип суперприложения (super app) госслужащего планируется до конца 2022 года: у самого заказчика, в Росстате, в Пенсионном фонде, Минэкономики и фельдъегерской службе", — пишет издание.

Предполагается, что новая система повысит информационную безопасность и независимость ведомств от санкционных рисков. Добавляется, что "суперприложение" можно будет устанавливать на личные устройства с учетом требований по безопасности, а также пользоваться им через браузер.