Минцифры планирует до конца 2022 года создать "суперприложение" для госслужащих
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Минцифры планирует создать "суперприложение" для госслужащих, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на ведомство.
"Минцифры планирует создать суперприложение для чиновников: уже объявлен тендер почти на 500 миллионов рублей на разработку новых автоматизированных рабочих мест", — сообщает издание.
Отмечается, что в состав "суперприложения" войдут мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почта, облачное хранилище и другие инструменты, необходимые в работе госслужащих.
"Запустить первый рабочий прототип суперприложения (super app) госслужащего планируется до конца 2022 года: у самого заказчика, в Росстате, в Пенсионном фонде, Минэкономики и фельдъегерской службе", — пишет издание.
Предполагается, что новая система повысит информационную безопасность и независимость ведомств от санкционных рисков. Добавляется, что "суперприложение" можно будет устанавливать на личные устройства с учетом требований по безопасности, а также пользоваться им через браузер.