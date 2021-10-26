МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries начал тестировать использование дронов для доставки товаров, говорится в сообщении компании.

"Wildberries первым среди российских онлайн-ритейлеров начал проводить тестовые полеты беспилотного летающего транспорта. Использование дронов позволит усилить новые эко-инициативы компании, о которых Wildberries объявил в октябре 2021 года, а также осуществлять доставку в труднодоступные регионы страны", — отмечается в релизе.

Онлайн-ритейлер указывает, что испытания дронов начались в Московской области и продолжатся в Татарстане совместно с "Иннополисом", а приоритетным направлением их использования может стать доставка товаров в труднодоступные районы страны.

"Россия — страна очень большая, при этом часть населенных пунктов являются крайне труднодоступными из-за сложных условий доставки. Поэтому мы начали изучать применение дронов для доставки заказов. Кроме того, дроны интересны нам и с точки зрения реализации наших новых эко-инициатив, о которых мы объявили в октябре", — отметили в пресс-службе компании.

Беспилотные летательные аппараты работают как на бензиновом двигателе, так и с помощью перезаряжаемого аккумулятора. Дальность полета достигает 300 километров, максимальная полезная нагрузка может составлять около 200 килограммов. В Wildberries отметили, что использование дронов позволяет сократить углеродный след по сравнению с транспортом, работающем на сгораемом топливе, а также объем упаковки.

Онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самой компании, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках 17 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", — Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).