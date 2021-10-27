МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Роскомнадзор составил протокол в отношении Google за повторное неудаление информации, распространение которой в России запрещено, за подобное правонарушение компании грозит оборотный штраф, говорится в сообщении ведомства. Google раскроет правила, из-за которых удалили каналы RT на Youtube

"Роскомнадзор 27 октября составил административный протокол в отношении американской ИТ-компании Google LLC за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию (часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ)", — говорится в сообщении.

"Такое правонарушение предполагает наказание в виде наложения административного штрафа, который может составлять от 1/20 до 1/10 (от 5% до 10% — ред.) годового оборота интернет-компании", — добавляет Роскомнадзор.