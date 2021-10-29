МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. В Минцифры РФ рассказали о способах проверки QR-кодов на подлинность с помощью мобильного приложения "Госуслуги Стопкоронавирус". Как отмечается на сайте ведомства, это "единственное федеральное решение".

"Для проверки подлинности сертификата вакцинированного или переболевшего COVID-19 необходимо использовать только доверенный механизм проверки QR-кодов — мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус", — пишет министерство.

Сервис, сканируя сертификат, запрашивает информацию из реестра COVID-19 Минздрава России или из реестра Роспотребнадзора, если речь идет о результатах ПЦР-тестов. Если после проверки нужные данные не подтвердятся в федеральных источниках, сервис выдаст ошибку.

"Эти реестры являются единственными достоверными источниками информации о вакцинированных и переболевших, а также о гражданах, прошедших ПЦР-тестирование", — подчеркнули в ведомстве.

Приложением "Госуслуги Стопкоронавирус" могут пользоваться россияне с подтвержденной регистрацией на портале госуслуг.