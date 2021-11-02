МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Из "досье Facebook" стало известно о работорговле в Instagram

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются сбои при соединении с сервером и при работе сайта.

Проблемы с работой платформы наблюдаются, в том числе, в России, США, Великобритании, Австралии, Франции и других.