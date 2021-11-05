МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram начинает тестирование рекламных сообщений, гласит публикация основателя мессенджера Павла Дурова, которая стала появляться в Telegram-каналах вечером в четверг. Telegram добавил календарь в раздел "Медиа"

В конце октября Telegram анонсировал рекламную платформу — сообщения будут размещаться в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, сами тексты будут ограничены 160 символами.

"Telegram начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?" — говорится в сообщении с пометкой "sponsored", которое подписано Павлом Дуровым.

Мессенджер отмечал, что содержание рекламных сообщений будет основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются — это значит, что пользовательские данные не анализируются, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение.

Основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале отмечал, что платформа не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах — только в больших каналах. Он добавил, что реклама не будет навязчивой, в ней допускаются только короткие тексты, не содержащие внешние ссылки или фотографии, а доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Приложение доступно для Android, iOS и macOS, Windows Phone, Windows и Linux.