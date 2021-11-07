МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Пользователи мессенджера Telegram получат возможность отключать официальные рекламные объявления в каналах за счет платной подписки. Об этом написал в своем канале основатель сервиса Павел Дуров. Telegram начинает тестировать рекламные сообщения

По его словам, о возможности отключения официальной рекламы в каналах просили многие пользователи.

Дуров анонсировал запуск новой функции в ноябре. "Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит любому пользователю напрямую финансово поддерживать развитие Telegram и никогда не видеть официальных рекламных объявлений в каналах", — отметил он.

Кроме того, авторы каналов смогут отключать официальные рекламные объявления в своих каналах для всех пользователей.

"В данный момент мы просчитываем экономические условия этой опции. Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале", — написал Дуров.

По его словам, команда мессенджера продолжит работать над функциями, которые "позволят Telegram стать безубыточным проектом". "Нашим приоритетом в этом процессе будут оставаться интересы пользователей и авторов контента", — заключил он.