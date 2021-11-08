МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Налог на роботов — противоречивая идея, и его введение может негативно сказаться на ряде технологических отраслей, а также привести к перераспределению доходов в экономике, поделился мнением с РИА Новости руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея. Греф объяснил подводные камни налога на роботов

Эта идея появилась в мире в 2017 году, когда основатель компании Microsoft Билл Гейтс предложил рассматривать их как капитал и взимать соответствующий налог. В России такой вопрос поднимал в прошлом году Институт прогрессивного образования, который предложил Минфину ввести подоходный налог на роботов в 13% от средней зарплаты соответствующей профессии.

"В целом подобный налог довольно противоречив, так как и влияние автоматизации и более широкой цифровой трансформации на рынок труда не очевидно. Ряд исследований говорит о том, что эффект, скорее, положительный. Тем не менее, общий эффект пока, скорее, неоднозначный и будет зависеть от специфических проектов цифровой трансформации. Однако, скорее всего, будет перераспределение ресурсов между отдельными профессиями и отраслями", — полагает эксперт.

Как пояснил Кривошея, налог обычно используется либо в качестве инструмента перераспределения благосостояния, либо в качестве стимула для определенного поведения.

"На мой взгляд, важно будет определиться с ключевой целью такого налога, и если это будет перераспределение доходов, важно четко обозначить стороны, благосостояние которых снижается в результате цифровой трансформации. В противном случае существует риск снижения темпов развития инноваций, в том числе для цифровых бизнесов или компаний, планирующих внедрение бизнес-моделей, связанных с цифровой экономикой", — заключил эксперт.