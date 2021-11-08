МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Американская компания-разработчик антивирусного программного обеспечения McAfee будет продана группе инвесторов за более чем 14 миллиардов долларов, сообщается в релизе компании. В Минцифры обсуждают расширении списка получателей поддержки в сфере IT

"McAfee Corp…. сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о том, что будет приобретена группой инвесторов во главе с Advent International Corporation и Permira Advisers LLC…. В рамках сделки группа инвесторов приобретет все находящиеся в обращении обыкновенные акции McAfee по цене в 26 долларов за акцию", — говорится в сообщении.

В релизе указывается, что премия составляет около 22,6% к стоимости акций по итогам торгов 4 ноября в 21,21 доллара, а сама сумма сделки составляет, таким образом, около 12 миллиардов долларов из расчета по акционерному капиталу, или более 14 миллиардов, исходя из стоимости предприятия с учетом выплаты долга.

Помимо Advent и Permira в группу инвесторов также входят Crosspoint Capital Partners, Canada Pension Plan Investment Board, GIC Private Limited и Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), следует из релиза. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2022 года при соблюдении соответствующих условий.

McAfee — компания-разработчик антивирусного ПО, обеспечивающая киберзащиту устройств и облачных сервисов. McAfee занимается корпоративными и потребительскими решениями в области информационной безопасности.