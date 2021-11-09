МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту приводнился в Атлантическом океане, завершив полугодовую миссию на МКС, сообщает НАСА. Crew Dragon с непрофессиональным экипажем успешно завершил миссию

Корабль, на борту которого были астронавты НАСА Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также француз Тома Песке и японец Акихико Хосиде, отстыковался от МКС днем в понедельник. Его возвращение на Землю началось с кругового облета станции, в ходе которого экипаж вел детальную съемку ее поверхности. Как отметили в НАСА, такого облета орбитальной лаборатории не делали с 2011 года.

Этот экипаж находился в космосе с апреля. Планируется, что в среду им на смену отправится на МКС третий регулярный рейс Crew Dragon, на борту которого будут ​​американцы Том Маршберн, Раджи Чари, Кайла Бэррон и немецкий астронавт Маттиас Маурер. На орбитальной станции их дожидаются американец Марк Ванде Хай, а также россияне Антон Шкaплеров и Петр Дубров.