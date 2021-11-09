МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Выручка "Ростелекома" по МСФО в третьем квартале 2021 года выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 141,213 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Выручка Henkel за 9 месяцев увеличилась на 8,6%

Показатель OIBDA вырос на 9% — до 58,323 миллиарда рублей, рентабельность по OIBDA увеличилась до 41,3% с 39,8%. Чистая прибыль составила 8,398 миллиарда рублей, уменьшившись на 29%.

В январе-сентябре текущего года выручка "Ростелекома" выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 411,76 миллиарда рублей. Показатель OIBDA за этот период вырос на 13%, составив 169,698 миллиарда рублей. Рентабельность по нему составила 41,2%, увеличившись с 39% в январе-сентябре 2020 года. Чистая прибыль за девять месяцев выросла на 17%, до 31,382 миллиарда рублей.

Капитальные вложения без учета госпрограмм за третий квартал выросли на 1% — до 24,638 миллиарда рублей. Чистый долг (с учетом обязательств по аренде) в третьем квартале увеличился на 0,2%, до 502,487 миллиарда рублей, с начала года рост составил 8%. Соотношение "чистый долг, включая АО, к OIBDA" составило 2,3х. "Ростелеком" предложил запретить доступ к публичным серверам Google

Свободный денежный поток "Ростелекома" за январь-сентябрь 2021 года был положительным и составил 13,339 миллиарда рублей против 18,939 миллиарда в аналогичном периоде прошлого года. На улучшение свободного денежного потока повлияли рост OIBDA, а также динамика по статье "Прочие активы и обязательства", а также неравномерное авансирование и выполнение работ внутри календарного года, отмечает компания.

Доходы от услуг фиксированного доступа в интернет в третьем квартале достигли 24,851 миллиарда рублей (рост на 10%), мобильной связи — 49,604 миллиарда рублей (рост на 8%), цифровых сервисов — 18,418 миллиарда рублей (уменьшение на 5%), услуг телевидения — 9,870 миллиарда рублей (рост на 5%), оптовых услуг — 19,083 миллиарда рублей (рост на 2%).

Кроме того, "Ростелеком" увеличил прогноз по росту показателя OIBDA в 2021 году до 10-12% и сохранил прогноз роста выручки по итогам года минимум на 5%, заявил старший вице-президент — финансовый директор компании Сергей Анохин.

В августе компания ожидала рост консолидированной OIBDA на 8-10%.

"Выполнение намеченных планов по итогам 9 месяцев 2021 года, умеренный характер факторов макроэкономического риска, способных оказать негативное влияние на динамику результатов последующих периодов, позволяют оптимистично смотреть на итоги года в целом и дают возможность повысить опубликованный ранее годовой прогноз по росту OIBDA до уровня 10-12% в 2021 году", — приводятся слова Анохина в сообщении компании.

"По выручке компания, как и ранее, планирует обеспечить рост не менее чем на 5%, а сapex ожидаем на уровне 110-115 миллиардов рублей (без учета реализации госпрограмм)", — добавил Анохин.