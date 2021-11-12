МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021, она будет приурочена к 180-летию Сбербанка, сообщили в пресс-службе Кремля. В России начался опрос, готов ли бизнес внедрять искусственный интеллект

Ожидается, что на площадке глава государства выступит перед гостями и участниками конференции. Кроме того, президент ознакомится с презентациями финалистов международного конкурса по искусственному интеллекту для детей.

AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про искусственный интеллект и его применение в России и за рубежом, которая проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. В 2021 году конференция длится три дня (стартовала 10 ноября). В первый день форума участники, к примеру, обсудили вопросы бизнеса и развития искусственного интеллекта, роль новых технологий в области ESG и устойчивого развития. Второй день был посвящен разработкам в сфере искусственного интеллекта.

Путин примет участие в конференции AI Journey в третий раз. Первое выступление главы государства в рамках форума состоялось в 2019 году в офлайн-режиме. Тогда он сообщил, что принял приглашение главы Сбербанка Германа Грефа, "чтобы обозначить отношение российского государства, российского руководства к этой теме – без всякого преувеличения важнейшей".

Путин тогда заявил, что системы искусственного интеллекта – "это настоящий сгусток, вершина передовых технологий". Президент подчеркивал, что ИИ аккумулирует в себе "прорывные достижения естественных и гуманитарных наук от математики и физики до психологии и лингвистики". Кроме того, сильный ИИ "может стать фундаментом и прорывом для всей цивилизации", отмечал глава государства.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Путин общался с участниками AI Journey в режиме видеоконференции. Тогда в форуме в целом приняли участие около 30 тысяч специалистов более чем из 100 стран. Конференция стала самым масштабным в мире мероприятием по ИИ и анализу данных. На площадке мероприятия выступили 225 спикеров, а их доклады в общей сложности посмотрели более 30 миллионов раз.

Тогда, кроме всего, Путин рассуждал о том, возможно ли восстание машин. Президент пояснял, что все зависит от того, насколько аккуратно человек будет распоряжаться своими возможностями.

После конференции по ИИ в 2020 году Путин также провел личную встречу с Грефом, на которой глава Сбербанка презентовал президенту два новых гаджета, разработанных в компании: SberBox (телевизионная приставка) и SberPortal (голосовой помощник, который управляется жестами).