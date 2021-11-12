МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В ходе выступления на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества Путин заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве со странами АТЭС по цифровизации. Он подчеркнул, что цифровые технологии являются хорошим подспорьем в решении комплексной задачи укрепления взаимосвязанности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитии инфраструктуры, транспортно-логистичнеских коридоров.

По мнению Путина, в число приоритетных направлений РФ на цифровом треке входят обмен передовым опытом внедрения цифровых технологий в традиционные хозяйственные отрасли, подготовка профильных кадров, совершенствование нормативного регулирования информационной сферы, развитие системы связи и коммуникаций, применение искусственного интеллекта.

Также он отметил, что РФ поддерживает подготовленные по итогам саммита АТЭС документы.

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