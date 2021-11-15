МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. При нынешнем уровне развития технологий нельзя исключать вероятность того, что от имени друга или родственника позвонят мошенники и знакомым голосом попросят, к примеру, перевести деньги, — в этом случае нужно обязательно перезвонить, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий. Прямая агрессия. Как крадут данные из онлайн-банков

Сейчас техника позволяет создать "звукового двойника" практически любого человека. "Если речь идет о достаточно хорошо обученной нейросети, то, к сожалению, на слух, особенно при не очень качественной телефонной связи, отличить алгоритмическую речь от реальной будет достаточно сложно. И мы действительно можем подумать, что звонит наш родственник или какой-то близкий человек", – объяснил Лукацкий.

Эксперт уточнил, какие источники для получения образцов голоса используют мошенники.

"Это совершенно разные источники, начиная от записанного голоса во время телефонного разговора и заканчивая различными социальными сетями, где мы часто выкладываем видео с собой и делимся моментами жизни. Если речь идет о какой-то целенаправленной атаке против конкретного человека, то могут и с помощью обычного микрофона записать голос где-то в кафе и так далее. Этот голос будет еще сложнее распознать, потому что он записывается в обычной, непринужденной обстановке, в то время как запись в соцсетях обычно чуть более сухая, чем в повседневной жизни", – отметил он.

По словам Лукацкого, можно обезопасить себя от такого жульничества, перепроверяя любую сомнительную информацию, полученную по телефону. Прежде всего, нужно перезвонить человеку, от имени которого осуществлялся звонок, и уточнить, действительно ли он это делал. "Это нужно в том случае, если от нас требуются какие-то действия: заплатить или какие-то иные действия произвести – назвать код, логин, пароль. То, что сопряжено с какими-то потенциальными потерями для нас, как правило, финансовыми или имущественными, требует перепроверки", – предупредил Лукацкий.