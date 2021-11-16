МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС планирует продать башенный бизнес, закрытие сделки намечено на первую половину 2022 года, сообщил президент компании Вячеслав Николаев. СМИ: большинство корпоративных номеров могут отключить с 1 декабря

"Да. Сейчас идет процесс выделения башен в отдельную компанию, после чего возможна продажа", — сказал Николаев в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о планах компании по продаже башенного бизнеса.

Президент МТС отметил, что на конец 2021 года у компании около 23 тысяч башен, что "примерно на 30% больше, чем у ближайшего конкурента". "OIBDA бизнеса в 2022 году ожидается на уровне более 10 миллиардов рублей. Все это позволяет рассчитывать на хорошую цену", — добавил он.

По словам Николаева, в настоящий момент ведутся переговоры о продаже башенного бизнеса, закрытие сделки планируется в первом полугодии 2022 года.

В сентябре акционеры МТС на внеочередном собрании одобрили выделение башенного и цифрового активов компании в отдельные юридические лица. В августе Николаев говорил, что если акционеры одобрят инициативу реструктуризации, процесс юридического выделения активов может быть завершен в начале 2022 года.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,3%).