МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Риск столкнуться с вредоносными программами для россиян выше, чем в среднем по миру, рассказал в ходе онлайн-встречи директор по анализу угроз компании-разработчика программного обеспечения в сфере цифровой безопасности Avast Михаил Салат.

"Около трети пользователей в мире сталкиваются с вредоносными программами каждый месяц, что является высоким показателем… Для России такой риск выше, чем в среднем по миру, подобная ситуация наблюдается в течение последних лет, и мы не ожидаем, что она изменится", — сказал Салат.

Одной из причин высоких рисков специалист назвал фишинговые письма якобы от лица крупных международных компаний, которые чаще написаны не на русском языке – поэтому русскоговорящему человеку сложнее заметить, что письмо составлено подозрительно и в нем что-то не так. Другой причиной может быть то, что атакующие в принципе часто нацелены именно на российские компании.

В материалах Avast отмечается, что в мире число атак программ-вымогателей в период с июня по октябрь выросло на 33% по сравнению с первыми месяцами (январь-май) 2021 года. В России количество подобных атак выросло на 16%, главными целями хакеров стали крупные организации. Средний коэффициент риска столкновения с программой-вымогателем в России на 55% выше, чем в среднем по миру.

"Вероятность того, что пользователи в России столкнутся с фишинговыми атаками, за последние пять месяцев увеличилась на 28%. Для бизнеса этот показатель составляет 59%. Организации — основная цель фишинговых атак в России с коэффициентом риска 4,70%, что на 32% выше среднего мирового показателя (3,53%)", — добавляется в сообщении.