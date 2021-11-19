МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшие российские операторы сотовой связи ("МегаФон", МТС, "Вымпелком", "Ростелеком" и Tele2) назвали прототипы российских базовых станций стандарта LTE после тестирования непригодными для использования, пишет "Коммерсант" со ссылкой на совместное письмо компаний главе Минцифры Максуту Шадаеву. Траты россиян на интернет и мобильную связь выросли на фоне пандемии

Поводом для обращения в министерство стало обязательство с 2023 года устанавливать при строительстве сетей только отечественное оборудование, которое будет включено в реестр Минпромторга. В противном случае, операторы утратят право использования частот LTE.

Операторы опросили потенциальных поставщиков российских базовых станций, после чего начали лабораторные испытания продукции.

Выяснилось, что устройства не показали даже минимально требуемой функциональности. Из-за этого компании не смогли начать полевые испытания, а без них невозможно начать подготовку к закупке оборудования.

Как отметили представители компаний подтвердили отправку письма, однако в Минцифры утверждают, что сообщение пока не поступило.