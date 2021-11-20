МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Злоумышленники смогут использовать личную информацию, даже если вы оставили ее на мошеннических сайтах, ничего не купив, а именно — авторизоваться на других сервисах, где вы использовали тот же логин и пароль, рассказали РИА Новости эксперты кибербезопасности Россельхозбанка. Как включить режим невидимки в WhatsApp

"Даже ничего не купив, можно потерять персональные данные, просто оставив на мошенническом сайте информацию о себе. Если вы введете свой логин и пароль, то они могут быть использованы для попыток авторизоваться на множестве других сайтов и сервисов, где вы, возможно, также зарегистрированы. А если захотите войти как пользователь социальной сети, то, как минимум, ждите вала рекламных рассылок", — предупреждают эксперты.

По их словам, оставляя личную информацию при регистрации на мошеннических сайтах, пользователь фактически облегчает злоумышленникам задачу по сбору информации.

Сбор данных о пользователе уже приносит мошенникам выгоду, но их интересует получение быстрой прибыли при минимуме затрат, продолжают эксперты. По их словам, самой популярной формой обмана является старая схема: вы платите за товар, а продавец исчезает с деньгами. Более того, введенные данные банковской карты на мошенническом сайте очень часто используются для того, чтобы опустошить ее. Через несколько дней сайт исчезает, а претензии платежными системами, как правило, не удовлетворяются, предупреждают они.

"Бывает, что мошенникам недостаточно получить деньги прямо сейчас. В процессе заказа на ваше устройство может быть внедрен вирус. В результате вы не будете подозревать, что ваше устройство рассылает спам, атакует другие сети и устройства других людей. Однажды вы обнаружите, что ваши данные зашифрованы, а преступники требуют выкуп за дешифровку. А если вы делали заказ, сидя на работе, то может быть взломана и сеть компании", — предостерегли в Россельхозбанке.