МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании HP Inc по итогам 2020-2021 финансового года, завершившегося 31 октября, составила 6,503 миллиарда долларов, в 2,3 раза превысив результат прошлого фингода, сообщается в отчетности компании. Биржевые индексы США в основном выросли

Разводненная чистая прибыль на акцию в отчетном периоде составила 5,33 доллара против 2 долларов за прошлый год. Выручка компании по итогам фингода выросла на 12,1% и составила 63,487 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал подскочила в 4,6 раза и составила 3,099 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль на акцию составила 2,71 доллара против 0,49 доллара за аналогичный период прошлого года. Выручка компании по итогам четвертого квартала увеличилась на 9,2%, до 16,675 миллиарда долларов. Аналитики ожидали квартальную выручку в 15,42 миллиарда долларов.

Выручка подразделения Personal Systems (сегмент персональных вычислительных систем), на которое приходится около 68% выручки всей компании, выросла на 13% в четвертом квартале — до 11,795 миллиарда долларов. Показатель по бизнесу Printing (средства для печати) вырос на 1% в годовом выражении — до 4,879 миллиарда долларов.

Акции HP Inc после основных торгов дорожают на 8,7%.

HP Inc — американская IT-компания, созданная в 2015 году в процессе разделения Hewlett-Packard. В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о разделении на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.