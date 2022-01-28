МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Apple за первый квартал 2021-2022 финансового года, завершившегося 25 декабря, выросла на 20% в годовом выражении и достигла 34,63 миллиарда долларов. Mastercard в 2021 году увеличил прибыль более чем на треть

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 2,1 доллара против 1,68 доллара годом ранее. Показатель оказался выше прогнозов в 1,89 доллара за акцию. Выручка компании за отчетный период выросла на 11%, достигнув очередного исторического максимума в 123,945 миллиарда долларов, при этом аналитики ожидали показатель на уровне 118,68 миллиарда.

Отмечается, что компания также достигла рекордного числа активных устройств, а спрос на новую продукцию оказался очень высоким. Кроме того, Apple в первом квартале выплатила своим акционерам около 27 миллиардов долларов.

За первый квартал продажи iPhone выросли на 9% и составили 71,628 миллиарда долларов. Выручка от продаж Mac подскочила в годовом выражении на 25%, до 10,852 миллиарда долларов. Продажи iPad за отчетный период при этом сократились на 14%, до 7,248 миллиарда долларов.

Акции Apple после закрытия основных торгов дорожают на 3,5%.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.