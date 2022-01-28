МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Большая часть рутинной работы по кибербезопасности через 5-10 лет будет выполняться автоматически, что сэкономит бюджет бизнесу, заявил РИА Новости основатель и глава Group-IB Дмитрий Волков. Эксперты назвали главных жертв хакеров в 2022 году

"Через 5-10 лет большая часть рутинной работы в кибербезопасности будет автоматизирована… за исключением исследования и реагирования на сложные кейсы", — сказал Волков.

По его словам, первое, что можно будет автоматизировать уже в ближайшее время — это процесс тестирования безопасности.

"Это не заменит пенстеров (специалистов по исследованию на проникновение — ред.) или специалистов Red Team (команд, проверяющих практическую готовность клиентов к нападениям — ред.), но существенно облегчит им задачу и сэкономит бюджет бизнесу. Уже сейчас сканеры уязвимостей выявляют необновленные версии ПО, уязвимости, незакрытые порты, через которые может быть проведена атака", — отметил Волков.

При этом некоторые ключевые решения останутся за сотрудником службы безопасности. Это вопросы, связанные с обновлением системы или созданием новых правил, которые будут блокировать угрозу.

"Во-вторых, что можно максимально автоматизировать — это работу SOC-аналитиков (SOC – центр обеспечения безопасности — ред.) Сейчас, фиксируя угрозу в режиме реального времени, специалист должен проверить, реальная ли это сработка или ложная. В ручном режиме происходят корреляции и обнаружения угроз, разработка мер для их устранения и выявление первоисточника… В будущем этот процесс можно автоматизировать", — добавил Волков.

При этом, по его словам, точно не получится автоматизировать на 100% разбор сложных инцидентов. Это требует более глубокой экспертизы, исследовательских навыков и опыта расследования инцидентов кибербезопасности.

Помимо этого, по словам Волкова, чтобы создавать полностью автоматизированные системы, внедрять их, тестировать и обслуживать, по-прежнему нужны будут специалисты по кибербезопасности разного профиля, поэтому спрос на них не упадет.