МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Логин и пароль от офисного компьютера обычно используются не только для включения устройства, но и для доступа к локальной сети компании, поэтому сообщать их кому-либо, в том числе коллегам, нельзя. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на комментарий эксперта по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексея Лукацкого.

Он предупредил, что передача необходимых для входа в систему данных другим сотрудникам, если вы, например, временно перешли на дистанционный формат работы и нуждаетесь в их помощи, может привести к серьезным последствиям. Названы последствия от жестких санкций США против России

"Передача пароля от рабочей учетной записи третьим лицам ни при каких условиях не допускается. Даже в благих целях и в интересах компании, предприятия или организации этого делать нельзя. Лицо, которое получит от вас пароль, никак за него не отвечает. Такой человек не обязан и, скорее всего, не будет заниматься обеспечением безопасности вашего пароля. Подобное отношение может стать причиной утечки информации. Если она попадет не в те руки, то может скомпрометировать не только одного сотрудника, но и всю компанию", — объяснил Лукацкий.

Если в силу каких-либо обстоятельств нужно, чтобы коллега обязательно включил ваш рабочий компьютер, то лучше обратиться к системному администратору и попросить его создать временную учетную запись с особыми правами.

"Если какие-то задачи надо делать с вашего рабочего компьютера, то следует попросить техническую службу создать временную учетную запись и временный пароль от нее. Такой учетной записи могут предоставить определенные права, в том числе и на доступ к определенной информации", — добавил Лукацкий.

В случае, если логин и пароль от временной учетной записи узнает кто-то, кроме коллеги, которому вы доверились, то это не будет иметь далеко идущих последствий. По словам эксперта, такой способ идентификации в системе имеет ограниченный срок действия.