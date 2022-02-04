МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Пользователи "ВКонтакте" и абоненты сервисов "Ростелекома" сообщают о сбоях в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector.

По состоянию на 18.47 мск была зафиксирована 35071 жалоба на работу "ВК". При этом 59% претензий связаны с работой сайта, 37% пользователей соцсети жалуются на проблемы с приложением, еще 6% — на проблемы с профилем. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода и других городов России.

"Вконтакте" восстанавливает работу после того, как часть пользователей сообщили о неполадках в работе социальной сети, сообщили РИА Новости в компании

По сервисам "Ростелекома" по состоянию на 18.54 мск зафиксировано 457 жалоб. В частности, по данным Downdetector, 76% пользователей жалуются на проблемы со стационарным интернетом, у 21% нет сигнала.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов РФ.