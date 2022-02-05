МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Роскомнадзор рассматривает возможность применения мер в отношении американского видеохостина YouTube за систематическую блокировку каналов российских СМИ, включая блокировку канала RT DE — RT auf Sendung в день его запуска, пишет газета "Известия" со ссылкой на сообщение надзорного органа, поступившее в их распоряжение. В России хотят обязать YouTube публично называть причины блокировки видео

"В качестве мер рассматриваются экономические ограничения, предусмотренные Федеральным законом "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации" (№ 236-ФЗ)", — пишет издание.

Уточняется, что в качестве мер рассматриваются экономические ограничения, в том числе запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денег.

Роскомнадзор в ноябре сообщал РИА Новости, что с 2020 года зафиксировал более 50 фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок, наиболее частой цензуре подвергаются материалы таких СМИ, как Sputnik, RT, Anna News, половина из них зафиксирована на YouTube.

В декабре — в первый же день запуска телевещания — YouTube заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung. В августе RT DE получил официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.

Уже 1 февраля 2022 года комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.

Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.