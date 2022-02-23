МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. ФБР в ходе телефонного брифинга предупредило американских бизнесменов, власти на местах о росте возможных кибератак с помощью программ-вымогателей со стороны "российских хакеров" на фоне санкций, которые президент США Джо Байден ввел против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Напомним, что Россия уже не раз отвергала обвинения западных стран в кибератаках, называя их голословными, а также заявляла, что готова к сотрудничеству по кибербезопасности.

Ранее руководитель Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США Джен Истерли рассказала о том, что Москва якобы может в ответ на американские санкции рассмотреть принятие мер, способных повлиять на критически важную инфраструктуру США. Истерли попросила все организации ознакомиться с разработанными агентством шагами для того, чтобы снизить риски в области кибербезопасности.

Согласно источникам, которые присутствовали на брифинге, руководитель отдела по кибербезопасности в ФБР Дэвид Ринг заявил, что Россия якобы является "благоприятной средой" для киберпреступников, которая "не станет меньше" на фоне конфронтации РФ и Запада из-за ситуации вокруг Украины. Ринг добавил, что США могут столкнуться с "возможным увеличением киберугроз со стороны российских хакеров в результате санкций", которые ввели США, передает телеканал. Представитель ФБР попросил чиновников и руководителей бизнесов рассмотреть вероятность того, как атаки с помощью программ-вымогателей могут нарушить оказание критически важных услуг, сообщили источники.

Как сообщает телеканал CNN, брифинги на подобную тематику ФБР и министерство национальной безопасности проводят последние два месяца.