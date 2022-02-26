МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Приложение "Яндекс Go" уведомляет пользователей о возможных сложностях при оплате ApplePay и рекомендует сменить способ оплаты на карту или наличные, убедилась корреспондент РИА Новости. Псаки озвучила позицию Белого дома по отключению России от SWIFT

При входе в приложение пользователи видят информационное окно, в котором говорится, что "могут наблюдаться сложности при оплате Apple Pay. Если вы с ними столкнетесь, рекомендуем в приложении сменить способ оплаты на карту или наличные".

В пятницу Банк России сообщил, что карты попавших под "блокирующие" санкции российских банков нельзя использовать в ApplePay и GooglePay.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и банк "Россия".