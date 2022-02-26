МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров попросил главу корпорации Apple Тима Кука прекратить поставки в Россию продукции компании, а также заблокировать для россиян магазин приложений App Store, свидетельствует опубликованное министром в Facebook письмо. DELL приостановила продажу продукции в России и на Украине

"Я обращаюсь к вам и я убежден, что вы не только услышите, но и сделаете все возможное, чтобы защитить Украину, Европу и, в конечном счете, весь демократический мир от кровавой авторитарной агрессии — запретите поставки услуг и продукции Apple в Российскую Федерацию, в том числе заблокировав доступ к App Store", — говорится в письме Федорова, адресованном главе Apple.

Министр выразил мнение, что такой шаг американской компании заставит "молодежь и активное население России" выступить против "бесчестной военной агрессии".

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.