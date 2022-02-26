МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Западные страны не станут отключать Россию от глобального интернета, им это невыгодно, так как их трафик проходит через российские узлы связи и это может стать причиной глобальных сбоев, рассказал РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков. "Экспорт сдуется". Чьи расходы вырастут из-за санкций

В четверг NBC News со ссылкой на источники сообщал, что американские спецслужбы предлагают президенту США Джо Байдену варианты проведения "масштабной кибератаки" против РФ, в том числе нарушение интернет-соединения по всей России, отключение электроэнергии и вмешательство в работу железнодорожных стрелочных переводов.

"Глобальный интернет — это огромная компьютерная сеть, мы подключены к ней с помощью менее десятка узлов связи — в том числе на западной и на восточной границах. Свой трафик через нас проводят и другие страны, в том числе та же Япония. Выпадение "российского" куска создаст проблемы со связью мирового масштаба. Поэтому если отключение РФ от глобального интернета и будет, то очень недолгим, намного больше риск отключения нас от системы SWIFT", — сказал Пермяков.

По его словам, "даже если Запад на волне введения многочисленных санкций пойдет на такой риск, российская критическая инфраструктура пострадать не должна".

"За последние годы было много сделано, чтобы подготовиться к возможным сбоям. Были разорваны технологические связи с иностранными серверами, производителями инфраструктуры. У нас есть ГЛОНАСС, поэтому критического влияния на железную дорогу, управление полетами быть не должно. Базовые системы будут работать, сайт госуслуг, приложения банков и другие будут работать", — отмечает эксперт.

"Что касается обычных пользователей, они, конечно, могут потерять привычные сервисы, в том числе от Meta (Facebook) и Google, могут "лечь" мессенджеры. В плане удобства пользовательских сервисов мы, конечно, сделаем шаг назад. Но в крайнем случае у Китая тоже много продвинутых сервисов, в том числе мессенджеры, мы сможем переключиться на них. Но, повторюсь, в глобальное отключение нас от интернета я все же не верю", — заключил Пермяков.