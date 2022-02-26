МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер заявил, что социальная сеть в связи с ситуацией вокруг Украины запрещает российским государственным СМИ рекламу и монетизацию на своей платформе. Украина попросила Apple прекратить поставки в России продукции компании

По словам Глейхера, в Facebook "внимательно следят за ситуацией на Украине".

"Теперь мы запрещаем российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на нашей платформе в любой точке мира", — сообщил Глейхер в Twitter.

Он добавил, что соцсеть продолжает помечать государственные СМИ РФ.

МЕТКА "FALSE"

Ранее сайт RT вновь получил метку "false" от Facebook, причина непонятна. Согласно сообщению в Telegram-аккаунте "RT на русском", издание предполагает, что метка получена за заметку на сайте о том, что военные ВСУ добровольно сдались в районе острова Змеиный в Черном море. Однако в Telegram-канале отметили, что в ней — официальная информация от Минобороны России. РКН принимает меры частичного ограничения доступа в отношении Facebook

"Ложной эту информацию посчитал StopFake — украинский сайт, с которым сотрудничает Facebook в плане проверки данных. И даже прикладывает ссылку на украинский сайт: там пишут, что военные не сдавались", — говорится в сообщении.

Также в сообщении напоминается, что Генпрокуратура по согласованию с МИД признала соцсеть причастной к нарушению прав и свобод граждан России. Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа в Facebook.

Ранее RT сообщал, что Facebook пометил текстовую трансляцию по ситуации в Донбассе как ложную. Тогда не уточнялось, что конкретно алгоритмы соцсети посчитали ложным, при этом телеканал публиковал официальную информацию Минобороны РФ, заявления украинских властей, сообщения лидеров европейских стран, ЕС и ООН.

ИГНОРИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

Ранее сообщалось, что интернет-компания Meta Platforms, в которую входит социальная сеть, не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". Facebook заблокировал страницу c постом об эвакуации из ДНР

Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничивает доступ к социальной сети Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод граждан РФ из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".

По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.