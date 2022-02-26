ВАШИНГТОН, 26 фев — ПРАЙМ. Twitter сообщил, что работает над устранением проблем с сервисом у ряда пользователей в России.

По данным сайта Downdetector, пользователи Twitter в России сообщали в субботу о сбое в работе социальной сети.

"Мы знаем, что (доступ к — ред.) Twitter ограничен для некоторых людей в России, и работаем над тем, чтобы наш сервис оставался безопасным и доступным", — говорится в заявлении.

Ранее социальная сеть сообщила, что в свете ситуации вокруг Украины приняла ряд мер, в числе которых приостановка рекламы для россиян и украинцев, а также временная остановка рекомендаций твитов во избежание распространения материалов оскорбительного характера.