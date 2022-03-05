МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Минцифры России завило о том, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование пиратского софта. В Совете Федерации рассказали о новых мерах поддержки экономики России

Отмечается, что в настоящий момент оно не поддерживает их и планирует провести обсуждение с Минэкономразвития данного вопроса.

Минцифры отмечает, что выступает за стимулирование перехода на российское ПО. Предложения, которые Минцифры предоставило в план поддержки IT-отрасли, следуют из указа президента РФ от 2 марта 2022 года.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на таблицу под названием "План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления" и источник сообщила, что власти РФ обсуждают отмену уголовной и административной ответственности за использование нелицензированного в РФ программного обеспечения, "принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции".